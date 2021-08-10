Daha 24 yaşındaydı: Ardında gizemli bir mesaj bırakan olimpiyat yıldızı Olivia Podmore evinde ölü bulundu

Yeni Zelanda bisiklet takımının yıldızı Olivia Podmore'un ani ölümü spor dünyasını şoke etti. 2016 yılında Rio'daki Olimpiyat oyunlarında ülkesini temsil eden Podmore'un ölü bulunmadan önce Instagram hesabından paylaştığı gizemli ve şifreli mesaj ise akıllarda soru işareti bıraktı.

Ünlü sporcunun hikayesinde paylaştığı mesajda rekabetin ile mücadelenin ne kadar acı verebileceği ve tehlikeli olabileceği yazıyordu.

Kendisinden haber alınamayınca kapıyı açarak içeri giren polis ekipleri şoke eden manzarayla karşılaştı. Podmore'un ölümüne dair detaylar açıklanmazken, adli soruşturmanın sürdüğü ve yapılacak otopsinin ardından kesin ölüm nedeninin açıklanacağı ifade edildi.

Genç sporcunun ölümü ülkede gündem olurken, Kardeşi Mitchell Podmore, sosyal medyada şunları yazdı: "Güzel kız kardeşim ve Phil Podmore'un sevilen kızı huzur içinde yatsın."