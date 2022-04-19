Dağcılar sezonu açtı

Niğde Aladağlar Doğa İhtisas Spor Kulübü ve Adana Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü 2022 sezonunu açtı. Kulüp üyeleri Bolkar Dağları Pilot Tepe zirve tırmanışı yaptı.

Niğde’ye bağlı Ulukışla ilçe sınırlarında dünyanın tek ötmeyen kurbağa türü olan Toros Kurbağası’nın (Rana Holtzi) bulunduğu Karagöl ve Çinili Gölü’nü gören Pilot Tepe zirvesi yapan dağcılar keyifli anlar yaşadı. Tırmanışla ilgili açıklama yapan Niğde Aladağlar Doğa İhtisas Spor Kulübü sporcusu Levent Koç, "Bolkar Dağları Pilot Tepe Zirve tırmanışı yaptık. Adana Doğa Spor Kulübü üyeleriyle 2022’nin ilk tırmanışını gerçekleştirdik. Bu tırmanışla birlikte sezonu açmış bulunmaktayız. Bütün dağseverleri, doğaseverleri Bolkar Dağları’na, Aladağlar’a ve Karanfil Dağı’na davet ediyoruz" dedi.

Adana Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü sporcusu Olcay Başel ise, "Ağrı Dağı’na hazırlık amaçlı ikinci parkurumuz olan Pilot Tepe zirvesi yaptık. İlk defa bu kadar karlı bir tırmanış yaptık" diye konuştu.