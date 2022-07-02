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Cyle Larin veda etti

Beşiktaş ile yollarını ayıran Kanadalı golcü Cyle Larin, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı.

Spor 02.07.2022, 20:32
Cyle Larin veda etti

Beşiktaş ile yollarını ayıran Kanadalı golcü Cyle Larin, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı.

Kanadalı golcü mesajında, "Beraber birçok şey başardık. Kötü günlerden birlik olarak çıkmayı başarıp kupalar kaldırdık. Bu anları Beşiktaş ailesiyle paylaşmak benim için büyük bir onurdu. Maalesef, şimdi veda zamanı. Beşiktaş forması giydiğim süre içerisindeki desteğiniz için minnettarım. Sizi tüm kalbimle selamlıyorum" dedi.

27 yaşındaki forvet İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest ile sözleşme imzalayacak.

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