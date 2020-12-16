banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Binlerce imam, müezzin ve öğretici mahkemelere başvuracak
Binlerce imam, müezzin ve öğretici mahkemelere başvuracak
Uçuşlarda yeni dönem başlıyor
Uçuşlarda yeni dönem başlıyor
Kaşıkçı'nın arkadaşı için de infaz timi gönderildi mi?
Kaşıkçı'nın arkadaşı için de infaz timi gönderildi mi?
Covid-19 Takip Merkezleri Açılıyor
Covid-19 Takip Merkezleri Açılıyor

Curling 2. Lig müsabakaları Erzurum’da devam ediyor

Türkiye’nin en önemli kış spor merkezlerinden biri olan Erzurum’da Curling 2. Lig müsabakaları oynanmaya devam ediyor.

Spor 16.12.2020, 09:36
2
Curling 2. Lig müsabakaları Erzurum’da devam ediyor

Türkiye’nin en önemli kış spor merkezlerinden biri olan Erzurum’da Curling 2. Lig müsabakaları oynanmaya devam ediyor.

2020-2021 Curling 2. Lig müsabakaları Erzurum Curling Salonu’nda 14 takımın katılımıyla devam ediyor. 14 Aralık’ta başlayan müsabakalara Kocaeli, Ankara, Trabzon ve Erzurum’dan 10 erkek takımıyla 4 kadın spor takımı katılım sağladı. Sporcular bir üst lige çıkabilmek için kıyasıya mücadele etti. Öte yandan Türkiye Curling Federasyonu programına göre 18 Aralıkta sona erecek 2. Lig maçlarının ardından 19 Ocak’ta 1 .Lig maçları başlayacak. Daha sonra ise 19 Şubatta Curling Süper Lig takımlarının müsabakaları oynanacak.

Türkiye genelinden toplamda 14 takımın mücadele ettiğini belirten Türkiye Curling Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Zeyit Palabıyık, “2020-2021 Türkiye Curling Federasyonu faaliyet programında yer alan ikinci lig müsabakaları Erzurum curling salonunda yapılıyor. Bu müsabakalara biz organizasyon kurulunda olan bir arkadaşımızın rahmetli olması nedeniyle Esra Çakmur adını verdik. Erkeklerde 10 takım kadınlarda ise 4 takım müsabaka halinde bulunuyor. Kocaeli’nden, Ankara’dan, Trabzon’dan ve Erzurum’dan takımlarımız 2.lig’te mücadele ediyor. 2.lig müsabakaları 18 Aralık’ta sona erecek. Daha sonra faaliyet programımızda yer alan 19-26 ocak tarihlerinde 1.lig müsabakaları başlayacak. 19-28 Şubat tarihlerinde ise Süper Lig mücadelelerimiz başlayacak. Müsabakalar pandemi nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyularak ve maskeli şekilde yapılıyor. Şuanda 2.lig kadın 3200 akademi ve Çelebispor kulübü takımlarımız mücadele halindeler. Tüm takımlara başarılar diliyorum” dedi.
banner427
Yorumlar (0)
banner422
yer yer hafif yoğunluklu yağış
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 12 26
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 12 23
4. Beşiktaş 11 19
5. Göztepe 12 18
6. Gaziantep FK 11 18
7. Kasımpaşa 12 18
8. Hatayspor 10 18
9. Karagümrük 12 17
10. Malatyaspor 11 16
11. Konyaspor 11 15
12. Başakşehir 12 15
13. Rizespor 11 15
14. Trabzonspor 12 14
15. Antalyaspor 12 14
16. Sivasspor 11 11
17. Gençlerbirliği 11 11
18. Kayserispor 11 10
19. Erzurumspor 12 9
20. Denizlispor 11 6
21. Ankaragücü 10 5
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 13 27
2. Altınordu 14 27
3. Giresunspor 14 26
4. Ankara Keçiörengücü 14 24
5. Altay 13 23
6. Adana Demirspor 13 22
7. İstanbulspor 12 21
8. Samsunspor 13 21
9. Bursaspor 14 20
10. Bandırmaspor 14 15
11. Balıkesirspor 12 15
12. Menemen Belediyespor 13 14
13. Ümraniye 14 14
14. Boluspor 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 13 13
16. Adanaspor 10 12
17. Ankaraspor 13 9
18. Eskişehirspor 14 2
Takımlar O P
1. Tottenham 12 25
2. Liverpool 12 25
3. Leicester City 12 24
4. Southampton 12 23
5. Chelsea 12 22
6. West Ham 12 20
7. Everton 12 20
8. M. United 11 20
9. Man City 11 19
10. Aston Villa 10 18
11. Crystal Palace 12 17
12. Newcastle 11 17
13. Wolverhampton 12 17
14. Leeds United 12 14
15. Arsenal 12 13
16. Brighton 12 10
17. Burnley 11 9
18. Fulham 12 8
19. West Bromwich 12 6
20. Sheffield United 12 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 26
2. Atletico Madrid 11 26
3. Real Madrid 12 23
4. Villarreal 13 22
5. Sevilla 11 19
6. Cádiz 12 18
7. Granada 12 18
8. Barcelona 11 17
9. Real Betis 13 16
10. Eibar 13 15
11. Valencia 13 14
12. Athletic Bilbao 12 14
13. Elche 11 14
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Getafe 12 13
16. Real Valladolid 13 13
17. Celta de Vigo 12 13
18. Levante 12 11
19. Huesca 13 11
20. Osasuna 12 11