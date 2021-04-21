banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Cambridge Sürdürülebilirlik Raporu
Cambridge Sürdürülebilirlik Raporu
Sporcu ve kulüplerle ilgili yeni kararlar
Sporcu ve kulüplerle ilgili yeni kararlar
Navalny'nin avukatı ve sözcüsü gözaltında
Navalny'nin avukatı ve sözcüsü gözaltında
Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul Boğazı’nda!
Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul Boğazı’nda!

Cüneyt Köz: “Başarılı bir ameliyat geçirdim ve güçlüyüm”

Bursaspor’da sağ ayak bileğinden ameliyat olan Cüneyt Köz, koltuk değnekleri ile bugünkü antrenmanı ziyaret etti. Tecrübeli oyuncu, “Başarılı bir ameliyat geçirdim ve güçlüyüm. Çok çalışıp ve kendime dikkat edip en kısa sürede sahalarda olacağım” dedi.

Spor 21.04.2021, 20:30
2
Cüneyt Köz: “Başarılı bir ameliyat geçirdim ve güçlüyüm”

Bursaspor’da sağ ayak bileğinden ameliyat olan Cüneyt Köz, koltuk değnekleri ile bugünkü antrenmanı ziyaret etti. Tecrübeli oyuncu, “Başarılı bir ameliyat geçirdim ve güçlüyüm. Çok çalışıp ve kendime dikkat edip en kısa sürede sahalarda olacağım” dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da sağ ayak bileğinden operasyon geçiren ve sahalardan en az 2 ay uzak kalacak olan Cüneyt Köz, koltuk değnekleri ile yeşil-beyazlı takımın bugünkü antrenmanını ziyaret etti. Oldukça moralli gözüken tecrübeli futbolcu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Başarılı bir ameliyat geçirdim ve güçlüyüm. Çok çalışıp ve kendime dikkat edip en kısa sürede sahalarda olacağım. Destekleriniz ve iyi dilekleriniz için teşekkür çok ederim.”
banner478
Yorumlar (0)
13°
parçalı bulutlu