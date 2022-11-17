Cüneyt Dumlupınar: "Önemli olan ligi lider bitirmek"

TFF 3. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Bucaspor 1928, bu sezon ilk kez liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-lacivertlilerin başarılı teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar da takımın ligdeki konumunu değerlendirerek, "Şu anda sadece lider olduk, önemli olan ligin sonunu da lider olarak bitirmek" dedi.

Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, TFF 3. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan takımın durumunu İhlas Haber Ajansı’na (İHA) değerlendirdi. Oyuncularının tam bir takım kimliğine büründüğünü söyleyen Dumlupınar, gelen bu başarının temel sebeplerini de açıkladı. Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, "14 haftalık süreçte her futbolcu hemen hemen süre aldı, hepsinden maksimum verimi almaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Oynanan 14 maç sonunda 7 gol yiyerek en az gol yiyen takım biziz"

Ligde en az gol yiyen takım olduklarını paylaşan Dumlupınar, "Şu anda sadece lider olduk, önemli olan ligin sonunu da lider olarak bitirmek. Bizim için asıl olan takım. 22 futbolcu, 4 tane de kalecimiz var. Hepsi de formayı verdiğim zaman oynayabilecek düzeyde. Bizim oyuncular sadece bireysel olarak değil de takım olarak da iyi. Baktığınızda kırmızı veya beyaz grupta oynanan 14 maç sonunda iki grupta da en az gol yiyen takım biziz, 7 gol yedik. Gol atıyorsak hep beraber atıyoruz, gol yemiyorsak da takım savunmasıyla hep birlikte yemiyoruz. Bizim için asıl olan takım, bizim birlikteliğimiz takımımız. Hem ofansif hem de defansif anlamda hep beraber hareket etmemiz. Kimsenin bizim takımda kendini ispat etmesine gerek yok, tüm oyuncularım çok değerli. Bizi, takım oyunu hem hücum da ve hem de savunmada bir yerlere getiriyor" diye konuştu.

"14 haftalık süreçte hemen hemen her futbolcu süre aldı"

Ligde birçok anlamda istikrarı yakaladıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, "Şu anda istikrarı yakaladık. Takımda oynayan oynamayan herkes havaya girmiş durumda. Kadroya baktığınız zaman 14 haftalık süreçte hemen hemen her futbolcu süre aldı. Hepsinden de maksimum verimi almaya çalışıyoruz. Bir yandan da kadro istikrarını da yakaladık. Oyuna sonradan giren oyuncularımızdan maksimum verimi alıyoruz. Tabii ki herkes oynamak istiyor ama oynayan oynamayan herkes galibiyetten sonra mutluysa bir problem yok. Beraberliğimiz, birlikteliğimiz, arzumuz, tutkumuz, coşkumuz, heyecanımız şu anda üst düzeyde" ifadelerini kullandı.

"Ayaklarımız yere basıyor"

"Önemli olan ligin sonunda liderlik konumunda olmak" diyerek sözlerine devam eden Dumlupınar, şöyle konuştu:

"Şu anda sadece lider olduk. Önemli olan ligin sonunu lider bitirmek. Bizim için her maç final niteliğinde, bundan sonra da her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Maç maç bakıyoruz şu anda. Ayaklarımız yere basıyor. Sadece dediğim gibi şu anlık lider pozisyonundayız. İlk gün koyduğumuz hedefe son gün ulaştığımız zaman rahat nefes alacağız. Şimdi daha konsantreyiz ve daha fazla sorumluluğumuz var. Bu şekilde devam edeceğiz."