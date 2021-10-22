Cüneyt Çakır, Al Ahli-Al Jazira maçını yönetecek

Birleşik Arap Emirlikleri Körfez Ligi’nde oynanacak Al Ahli-Al Jazira maçında FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Birleşik Arap Emirlikleri Körfez Ligi’nde, bu akşam oynanacak olan Al Ahli-Al Jazira müsabakasını yönetecek.

Müsabakada Bahattin Duran ve Tarık Ongun yardımcı hakem, Mete Kalkavan da VAR olarak görev yapacak.