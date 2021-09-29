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Cüneyt Çakır'a İtalyanlardan büyük tepki!

Cüneyt Çakır'ın Milan - Atletico Madrid maçının son dakikasında çaldığı penaltı İtalyan taraftarının büyük tepkilerine yol açtı.

Spor 29.09.2021, 11:06
Cüneyt Çakır'a İtalyanlardan büyük tepki!

Milan'ın sahasında Atletico Madrid'e 2-1 yenildiği maçta verilen son dakika penaltısı nedeniyle maçın hakemi Cüneyt Çakır'a İtalya cephesinden yoğun eleştiriler yapıldı.

1-1 devam eden maçın 90+7. dakikasında yaşanan pozisyonun ardından penaltı noktasını gösteren Cüneyt Çakır'a maç sonunda futbolcular ve yorumcular yoğun tepki gösterdi.

PENALTI KARARININ YANLIŞ OLDUĞU SAVUNULDU

Dakikalar 90+5'i gösterdiğinde Milanlı Pierre Kalulu'nun Thomas Lemar ile girdiği ikili mücadelede topun eline çarptığı iddia edildi. İtalyanlar, pozisyon tekrar izlendiğinde topun önce Lemar'ın eline, ardından Kalulu'nun eline çarpması nedeniyle penaltı kararının yanlış olduğunu savundu.

"VAR'A GİTSEYDİ İPTAL EDİLECEKTİ''

Öte yandan penaltı kararının ardından VAR'ın neden devreye girmediğine yönelik de hakem Cüneyt Çakır'a yoğun eleştiriler yapıldı. Milanlı Bennacer maç sonu yaptığı açıklamada, ""Her şeyinizi verseniz bile maçlarda sonucu küçük ayrıntılar belirler. Böyle kaybetmek acı veriyor. Anlamıyorum VAR neden var? Penaltı VAR'a gitseydi iptal edilecekti"

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