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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Avrupa Polis Teşkilatı’nın raporları da açık ve net bir şekilde gösteriyor ki İsveç’in Suriye’nin Haseki kentinde PKK/YPG irtibat ofisi aracılığıyla örgütün altyapı çalışmalarına destek verdiği net bir şekilde anlaşılıyor.&qu
Sözcü Çelik: "Yarın bir gün bir NATO üyesi ülke, Finlandiya ve İsveç’in yaptığı gibi NATO üyesi olan Türkiye’yi tehdit eden bu davranışlara devam ederse o zaman NATO içerisinde hiçbir karar alınmaz."
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(İsveç ve Finlandiya’nın NATO başvurusu) Sizin terör örgütlerine verdiğiniz destekler bize bir saldırı olarak ortaya çıkıyor. Bu hareketler hiçbir şekilde kabul edilemez. Bunlar da hiçbir şekilde müttefiklikle açıklanama
Cüneyt Çakır 2022 Dünya Kupası'nda yok!
Cüneyt Çakır, 2022 Dünya Kupası'nda görev yapacak hakemler arasında yer almadı.
Spor 19.05.2022, 15:23 19.05.2022, 15:56
Cüneyt Çakır, 2022 Dünya Kupası'nda görev yapacak hakemler arasında yer almadı.
FIFA, Dünya Kupası'nda maç yönetecek hakemler arasında tarihte ilk kez kadın hakemlere de yer verdi.
Stephanie Frappart, Salima Mukansanga ve Yoshimi Yamashita ilk kez listede kendilerine yer buldu.