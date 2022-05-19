Cüneyt Çakır 2022 Dünya Kupası'nda yok!

Cüneyt Çakır, 2022 Dünya Kupası'nda görev yapacak hakemler arasında yer almadı.

FIFA, Dünya Kupası'nda maç yönetecek hakemler arasında tarihte ilk kez kadın hakemlere de yer verdi.



Stephanie Frappart, Salima Mukansanga ve Yoshimi Yamashita ilk kez listede kendilerine yer buldu.