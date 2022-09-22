Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası başladı

Bahçelievler Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası, Bahçelievler Belediye Spor ve Vakıfbank arasında oynanan karşılaşma ile başladı. Turnuvanın ilk maçında Bahçelievler Belediye Spor, rakibini 3-1 mağlup etti.

Bahçelievler Hasan Doğan Spor Kompleksi’nde oynanan günün ikinci maçında Sakarya Voleybol Spor Kulübü ve Altınoluk Belediye Spor karşı karşıya geldi. Maçta kazanan taraf 3-0’lık skorla Altınoluk oldu. Cumhuriyet Kupası Voleybol Turnuvası’nda çarşamba günü saat 14.00’te Bahçelievler Spor Kulübü ile Sakarya Spor Kulübü karşı karşıya gelecek. Bahçelievler Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası’nda dezavantajlı gruplar için Fevzi Şeker Spor Kompleksi’nde yüzme etkinliği düzenledi. Bedensel ve zihinsel engelli olarak iki ayrı grup halinde yapılan etkinlikte, vatandaşlar Bahçelievler Belediyesi tarafından engelli kullanımına uygun servisler ile evlerinden alınıp etkinlik sonunda evlerine bırakıldı.

“Cumhuriyetimizin 100. yılına giderken Cumhuriyet Turnuvası yapalım dedik”

Voleybol takımlarına verilen yemek programında konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “29 Ekim yaklaşıyor. Bu yıl Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yılını kutlayacağız. 100. yılına giderken biz de bir Cumhuriyet Turnuvası yapalım dedik. Özellikle kadın voleybolunda farkındalığı arttıralım istedik. Buradaki amacımız farkındalığı arttırıp çeşitli illerden sporcu arkadaşlarımızı bir araya getirip birliktelik sağlamak hem de Cumhuriyetimizin kuruluşunu hatırlamak. Kulüp başkanları, antrenörler ve sporcularımıza çok teşekkür ediyorum. Avrupa Hareketlilik Haftası’nda tüm takımlara başarılar diliyorum” dedi.