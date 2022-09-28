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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TOGG) Ürkütücü bir fiyat ortaya çıkacağına ihtimal vermiyorum. 29 Ekim’e yetiştirmeyi istiyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim Merkez Bankamızın döviz rezervi onların beklediği yerlerde değil, hamdolsun iyi bir konumdayız. Biz bu döviz rezervini daha güçlendirerek, artırarak merkez bankaları da kamu bankalarını yeri geldiğinde finanse edebilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sinop’ta bir nükleer enerji santralinin adımını atacağız. Bununla ilgili Sayın Putin’le etraflı görüşmelerim oldu ve bu görüşmeleri devam ettiriyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temennim faizin biraz daha inmesi. Biz yıl sonuna kadar faizimizi tek haneli rakama indirmeliyiz. Biz paramıza değer kazandırmak gayretinde olacağız, faizi düşürmek suretiyle."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğalgazımız Rusya’dan geliyor. Herhangi bir sorunumuz yok. Bize artı değerler katması konusunda Putin ile görüşmelerim var. "
Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Fenerbahçe Başantrenörü İtudis’in çıldırdığı anlar
Erkekler Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası’ında A. Efes ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe ilk yarıyı geride bıraktı. İlk yarıda Fenerbahçe Başantrenörü Dimitris İtudis’in oyuncularına sık sık uyarılarda bulunduğu gözlemlendi.
Spor 28.09.2022, 20:25
Erkekler Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası’ında A. Efes ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe ilk yarıyı geride bıraktı. İlk yarıda Fenerbahçe Başantrenörü Dimitris İtudis’in oyuncularına sık sık uyarılarda bulunduğu gözlemlendi.
Ankara Spor Salonu’nda 36’ncısı düzenlenen Erkekler Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Fenerbahçe ile A. Efes karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 42-23 geride tamamlayan Fenerbahçe’nin Başantrenörü Dimitris İtudis’in oyuncularına sık sık oyundan düşmemeleri konusunda telkinde bulunduğu gözlemlendi.