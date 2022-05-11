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Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışı’nın basın toplantısı düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla, İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği’nin iş birliğinde, Türkiye Yelken Federasyonu 2022 Faaliyet Programı kapsamında İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışı’nın basın toplantısı düzenlendi.

Spor 11.05.2022, 14:22
Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışı’nın basın toplantısı düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla, İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği’nin iş birliğinde, Türkiye Yelken Federasyonu 2022 Faaliyet Programı kapsamında İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışı’nın basın toplantısı düzenlendi.

Muğla ve kıtaların buluşma noktası İstanbul’da toplamda 4 yarışın gerçekleştirileceği organizasyonun basın toplantısı, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlendi. 25-27 Mayıs arasında Muğla etabının ardından 28-30 Ekim ise İstanbul etabı gerçekleşecek olan organizasyonun basın toplantısında İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ve İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü’nün Sportif Direktörü Engin Yuvaktaş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı’nın en prestijli yat yarışlarından biri olarak yerini aldığını söyleyerek, "Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı henüz 3. yılına girmişken gerek ulusal gerekse uluslararası mecralarda en prestijli yat yarışlarından biri olarak yerini almış bulunmakta. Bu zorlu süreçte bizleri her konuda destekleyerek bu başarıya ulaşmamızı sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a en derin minnet duygularımızı ifade etmek isterim. Bu en saygın makama layık bir organizasyon düzenleyebilmek çok ciddi bir mesai ve takım çalışması gerektiriyor bu noktada Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla ve İstanbul Valiliklerimiz, Türkiye Yelken Federasyonu, değerli sponsor ve destekçilerimiz bu ağır yükü kulübümüzle birlikte omuzlayarak maddi manevi her aşamada büyük katkı sağladılar. Kendilerine teşekkürü borç biliyorum" açıklamasında bulundu.

"Bu yarış, tanıtım için büyük fırsat"

Yatçılığın dünyanın en zorlayıcı sporlarından olduğunu da sözlerine ekleyen Yemlihaoğlu, "Bir spor dalı düşünün ki, doğaya karşı mücadele ederken aynı zamanda limitlerinizi zorlayarak rakiplerinizle de yarışıyorsunuz. Üst düzey fiziksel ve ruhsal dayanıklılık, bilgi, cesaret, takım ruhu sahip olmanız gereken meziyetlerden sadece birkaçı. Size en yakın yardımın saatlerce uzak olduğu anlarda en ağır deniz ve hava şartlarında gece gündüz üşümüş, ıslak, uykusuz halde mücadele etmek hatta bazen bu mücadelenin bir hayatta kalma mücadelesine dönüşebildiği bir spor dalı. Eminim buradaki herkes bir kış sabahında buz gibi bir havada yelken yapan 6, 7 yaşlarındaki çocuklara denk gelmişsinizdir. Bunları sizlere anlatmamın nedeni bu sporun ve sporcularının ne kadar değerli olduklarını, en üst düzeyde takdir ve saygıyı hak ettiklerini vurgulamak, siz değerli basın mensuplarının ilgisi sayesinde bu gençlere daha geniş imkanlar sağlamak. Biraz önce bahsettiğim nedenler ile yatçılık tüm dünyada geniş kitlelerce büyük bir ilgi ve dikkat ile takip ediliyor. Buna ülkemizin cennet gibi, doğası ve denizleri binlerce yıllık tarihi dokusu da eklenince ülke tanıtımında büyük bir fırsat ortaya çıkıyor. Yarışların ülke tanıtımına katkı sağlayacağına, yurt dışı yarışmacılarla ve yurt dışı medyayla bu yarışın büyük ilgi çekeceğine inanıyor ve bu yolda çalışıyoruz. Turizmin başkenti Muğla’nın eşsiz bir güzelliği var. İstanbul, iki kıtanın buluştuğu nokta. Dünyada bunun eşi benzeri yok. Bir tarafımız Asya bir tarafımız Avrupa, bir Asya’dasınız bir Avrupa’da. Tekneler olarak bunun çok büyük bir değeri var. İstanbul’un 3000 yıllık tarihini, dinlerin kültürlerin buluştuğu kesiştiği bir noktada uluslararası katılımlı bir organizasyon düzenlemenin eşsiz bir değeri olacağına inanıyoruz. Üç yıl önce henüz pandemi şartları ve büyük bir belirsizlik hakimken Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, bu fırsatın önemini işaret ederek Turizm Geliştirme Ajansı ile bir çalışma yürütülmesi konusunda bize talimat verdi, geçen 3 yıl içerisinde çok ciddi mesai ve emek harcanarak Japonya’dan İngiltere’ye İsviçre’den Hollanda’ya Almanya’ya kadar çok sayıda ülkede görsel ve yazılı mecralarda yer aldık, onlarca önemli basın mensubunu misafir ettik ve bu sayı katlanarak etmeye devam ediyor. Bu çabaları en iyi anlatacak örnek sanırım şudur; denizi olmayan İsviçre’den dahi 2 yelken takımı Muğla’da yarışlara kayıt verdi" dedi. Yemlihaoğlu, Marmaris’te fidan dikeceklerini ve deniz hatıra ormanı oluşturacaklarını da sözlerine ekledi.

Özlem Akdurak: "Türk yelkeni, dünya ve Avrupa’da önemli bir yere sahip"

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, organizasyona destek veren herkese teşekkür ederek, "Henüz 3.’süne ulaşmış olmasına rağmen, uluslararası camiada bir marka olmak yolunda hızlı adımlarla ilerleyen yarışımız, gerek sporumuza gerekse güzel ülkemizin bu spor için ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu göstermek açısından, Cumhurbaşkanımızın spora verdiği değere yakışır bir şekilde gösterilmesi açısından, bu organizasyona destek veren herkese teşekkür ediyorum. Ülkemiz dünya yelkeninin merkezi olmak için ideal koşullara sahip. Yat Yarışları da bu çabamıza çok büyük değer katıyor. Başta Ekrem başkanımız da olmak üzere emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Türkiye’nin yelken sporunda ne denli ileri gittiğini gösterecek olan bu yarışta birçok yerli ve yabancı sporcu yarışacak. Türk yelkeni, dünya ve Avrupa şampiyonluklarıyla dünyada önemli bir yere sahip" diye konuştu.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu da organizasyonun pandemi döneminde doğup hızla büyüdüğünü söyleyerek, "Cumhurbaşkanımızın himayelerinde olan bu yarışların lansmanında olduğum için çok mutluyum. Bir organizasyona başlamaktan ziyade sürdürülebilir olması önemli. Ülkemiz için önemli bir spor. Yatçılığın, yelkenciliğin hızlı gelişmesi son derece önemli. Yatçılıkta sadece sportif anlamda değil, ülkemize aynı zamanda spor turizmi anlamında da ciddi katkısı olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Engin Yuvaktaş: "100 tekneyi aşan bir yarış bekliyoruz"

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Sportif Direktörü Engin Yuvaktaş ise yarışın detaylarını aktararak, "Birden fazla sınıfta oluşabiliyor. Toplam 11 farklı sınıfta gerçekleştireceğiz. Bu sınıflar ana olarak yarış lisansı olanlar ve olmayanlar olarak ikiye ayrılıyorlar. Toplam 11 sınıfta geçen yıl 90 olmuştu, bu yıl 100’ü aşar diye düşünüyoruz, 100 tekneyi aşan bir yarış olmasını bekliyoruz. İlk yarış Muğla’da gerçekleşecek. 190 mil süren bir yarış. Diğer yarışlar ise 28-30 Ekim arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek. 28 Ekim’de Barbaros Hayrettin Kupası, 29 Ekim’de Cumhuriyet Kupası, 30 Ekim’de ise Mavi Vatan Kupası yapılacak. Halikarnas Kupası ilk yarışımız, açılış yarışımız. 25-27 Mayıs tarihleri arasında Muğla’da gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

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