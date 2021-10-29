Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları’nda kazananlar belli oldu

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları’nda Cumhuriyet Kupası’nda kazananlar belli oldu.

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları, Cumhuriyet Kupası etabında kazananlar belli oldu. IRC 4 Kategorisinde Kupa Kızı Setur Marinas Birinci, Linea Rossa ikinci, Çiğli Belediyesi üçüncü oldu. Gezgin A Kategorisinde ise birinci Vamos olurken, ikinci My First ve üçüncü ise Luna oldu.