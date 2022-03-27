banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Küçükçekmece’de yangın paniği
Küçükçekmece’de yangın paniği
Bakan Çavuşoğlu Rus oligarkları Türkiye'ye davet etti
Bakan Çavuşoğlu Rus oligarkları Türkiye'ye davet etti
Vaadinde durmayan müteahhitlere kötü haber
Vaadinde durmayan müteahhitlere kötü haber
Sahibinin ömrünü uzatan güvercin: Kelkit Tepelisi
Sahibinin ömrünü uzatan güvercin: Kelkit Tepelisi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ülkeyi temsil etme adına dışarı çıkıyorsanız biz orada her türlü kolaylığı sağlarız"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara’da düzenlenen “Ankara Gençlik ve Espor Festivali”nde gençler ile buluştu. Festival kapsamında düzenlenen söyleşide konuşan Oktay, esporcuların yurtdışına çıkarken yaşadıkları sıkıntılarla ilgili "Diğer spor alanlarındaki sporcularımız nasıl ki herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsa, sizin de o sıkıntıyı yaşamamanızla alakalı biz üzerimize düşeni yaparız. Ülkeyi temsil etme adına dışarı çıkıyorsanız biz orada her türlü kolaylığı sağlarız" dedi.

Spor 27.03.2022, 17:53
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ülkeyi temsil etme adına dışarı çıkıyorsanız biz orada her türlü kolaylığı sağlarız"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara’da düzenlenen “Ankara Gençlik ve Espor Festivali”nde gençler ile buluştu. Festival kapsamında düzenlenen söyleşide konuşan Oktay, esporcuların yurtdışına çıkarken yaşadıkları sıkıntılarla ilgili "Diğer spor alanlarındaki sporcularımız nasıl ki herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsa, sizin de o sıkıntıyı yaşamamanızla alakalı biz üzerimize düşeni yaparız. Ülkeyi temsil etme adına dışarı çıkıyorsanız biz orada her türlü kolaylığı sağlarız" dedi.

Ankara’da ATO Congresium’da düzenlenen “Ankara Gençlik ve Espor Festivali”nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay gençlerle bir araya geldi. Pandemi sürecinde kamusal alandaki hizmetlerin dijital ortamda da sürdürüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Dijitalleşmenin geldiği nokta ve gideceği yeri en iyi bilen sizlersiniz. Ben dijitalleşme kapsamındaki kamusal alan hizmetlerine hakimim. 100 yılda yaşamadığımız bir şeyi yaşadık ve sizler de buna şahit oldunuz. Devletin verdiği hizmetler vardı ve hizmetler dijitalleşme ile devam etti. Biz çok öncesinden bunun alt yapısını tamamlamıştık. Devletin vatandaşına sunduğu hizmetlerin tamamını sanal ortama taşımıştık. Dolayısıyla son iki yılda herkesin yaşam döngüsü değişti. Hayata bakış açısı, iş yapma şekilleri değişti. Salgını tabii ki beklemiyorduk fakat salgın vesilesi ile bunları hizmete almış bulunduk” ifadelerine yer verdi.

"Esporcuların sıkıntı yaşamaması için üzerimize düşeni yaparız"

Söyleşide, e-spor oyuncularının yurt dışındaki turnuvalara katılırken vize sorunu ile karşılaştıkları yönünde iletilen soruya cevap veren Oktay, şu ifadeleri kullandı:

“Biz e-sporu, spor olarak kabul eden bir konumdayız ve bu sporun federasyonunu da kurduk. Hukuki alanda da bir altyapı oluşturuyoruz. Diğer spor alanlarındaki sporcularımız nasıl ki herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsa, sizin de o sıkıntıyı yaşamamanızla alakalı biz üzerimize düşeni yaparız. Ülkeyi temsil etme adına dışarı çıkıyorsanız biz orada her türlü kolaylığı sağlarız. Oyuncunun bulunduğu ilin valiliği ile çok yakın çalışması gerekiyor. Sporcuların sistematik anlamda sıkıntıları varsa sorunu çözebiliriz."

İnternet altyapısı üzerinde çalışmaların devam ettiğini kaydeden Oktay, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve ilgili bakanlıklar ile gerekli yatırımların yapıldığını aktardı. Söyleşi sonrasında profesyonel e-spor oyuncuları ile bilgisayar oyunu oynayan Fuat Oktay’a isminin yazılı olduğu forma hediye edildi.

Uzun zamandır çevrimiçi oyun oynadığını ve e-spor takımlarında bulunduğunu belirten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden festivale gelen Ahmet İnce ise "Türkiye’de yetenekli oyuncu çok fazla. Fakat ekipmanların pahalı olması ve internet altyapı sorunları büyük problem çıkartıyor" dedi.

Başkentte bu tarz etkinliklerin daha çok olması gerektiğini dile getiren festivalin ziyaretçilerinden Gökruğ Oruç da "E-sporu yıllardır takip ediyorum. Büyük takımların Ankara’da böyle bir ortamda buluşturması beni memnun etti. Gelip bu ortamı görmek istedim. Bu tarzdaki etkinliklerin devamının gelmesini bekliyorum" diye konuştu.

Yorumlar (0)
13°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19