Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Bodrumspor’a destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’la görüşen Bodrumspor Asbaşkanı Zeynel Kılıç, yeni bir stadyum ve spor kompleksi sözü aldı.

Tarihinde ilk kez 1. Lig’e çıkan ve Süper Lig için iddialı olan Bodrumspor’un şehir stadı yetersiz kalınca Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya ve yöneticileri harekete geçti. Stadın altındaki tarihi hipodrom dolayısıyla tadilat bile yapılamaması nedeniyle Bodrumspor Asbaşkanı Zeynel Kılınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme sağladığı öğrenildi. Bodrumspor için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan stadyum isteyen Kılıç, Bodrumspor Derneği’ndeki diğer spor branşları için ise spor kompleksinin yapılması konusunu da dile getirdi. Geçlerin spor yapacak alanlarının olamadığını dile getiren Kılınç, Bodrumspor’un 1. Lig’deki başarısını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlattı. Kılıç, geçlerin sporla buluşması için bir spor kompleksine ihtiyaç duyulduğunu Bodrumspor’un ise başarı hikayesini dile getirdi. Zeynel Kılınç, aynı zamanda şu anki mevcut stadın da yetersiz olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlattı. Görüşmede Kılınç’ıın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir sunum yaptığı da öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın yeni bir Bodrum Stadyumu talimat verdiğini sosyal medya hesabından duyuran Bodrumspor Yönetim Kurulu Üyesi Asbaşkanı Zeynel Kılıç şunları dile getirdi:

"Bodrumsporumuzu temsilen Cumhurbaşkanımızla bugün Ankara’da görüşme olanağım oldu. Kendilerine Bodrumsporumuz ile ilgili Rıza başkanımızla görüşme öncesi yaptığımız istişarelerdeki konu başlıklarını detaylı bilgi olarak aktardım. Bodrumspor’u takip etiğini ve başarılarımızın devamını diledi. Stadımızın detaylarını kendilerine anlatım. Mevcut stadımızın tarihi yapılar üstünde olduğunu ve son derece yetersiz olduğunu, dünya markası Bodrumumuza yakışmadığını ve yeni stadyum için kulübümüz adına kendilerinden yardım talebinde bulundum. Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan Bey’i çağırıp gerekenlerin yapılması talimatını verdi. Devamında Spor Bakanımızı mecliste ziyaret ederek bilgileri kendilerine de aktardım. Bakanımız 2 hafta içinde Bodruma gelerek incelemelerde bulunacak. Hayırlısıyla inşallah yeni stadımıza yakında kavuşacağız."

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun ise ilerleyen günlerde Bodrum’a gelerek yeni stadyum müjdesini vereceği de öğrenildi.