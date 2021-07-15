Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burak Elmas’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray’ın yeni başkanı Burak Elmas’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sarı-kırmızılı takımın yeni başkanı Burak Elmas’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Galatasaray Başkanı Burak Elmas, ziyaret sırasında yaklaşık bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Galatasaray Başkanı Burak Elmas, görüşme öncesi hatıra fotoğrafı çektirdi.