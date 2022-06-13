Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fenerbahçe Beko’ya tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ING Basketbol Süper Ligi şampiyonu olan Fenerbahçe Beko’yu tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ING Basketbol Süper Ligi’nde 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Beko’yu yayımladığı mesajla kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“ING Basketbol Süper Ligi şampiyonu olan Fenerbahçe Beko takımı ile taraftarlarını ve Fenerbahçe camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.”