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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fenerbahçe Beko’ya tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ING Basketbol Süper Ligi şampiyonu olan Fenerbahçe Beko’yu tebrik etti.

Spor 13.06.2022, 23:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fenerbahçe Beko’ya tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ING Basketbol Süper Ligi şampiyonu olan Fenerbahçe Beko’yu tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ING Basketbol Süper Ligi’nde 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Beko’yu yayımladığı mesajla kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“ING Basketbol Süper Ligi şampiyonu olan Fenerbahçe Beko takımı ile taraftarlarını ve Fenerbahçe camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.”

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