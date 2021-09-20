Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ampute Milli Futbol Takımı’na tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı’na tebrik mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nda üst üste ikinci şampiyonluğu elde ederek büyük bir başarı hikâyesi yazan Ampute Futbol Millî Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor çocuklar” ifadelerine yer verdi.