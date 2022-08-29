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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Belediye Kütahyaspor forması hediye edildi
Açılış ve miting programı için Kütahya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Belediye Kütahyaspor forması hediye edildi.
Spor 29.08.2022, 22:31
Açılış ve miting programı için Kütahya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Belediye Kütahyaspor forması hediye edildi.
Program sonrasında MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kütahyaspor atkısı takdim ederken, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç da, üzerinde ’Recep Tayyip Erdoğan 43’ yazan Belediye Kütahyaspor formasını hediye ettiler.
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