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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye - Galler maçını takip etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EURO 2020 A Grubu Türkiye-Galler maçını Bakü Olimpiyat Stadı’nda izledi.

Spor 16.06.2021, 21:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye - Galler maçını takip etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EURO 2020 A Grubu Türkiye-Galler maçını Bakü Olimpiyat Stadı’nda izledi.

EURO 2020 A Grubu ikinci maçında Türkiye ile Galler karşı karşıya geldi. Bakü Olimpiyat Stadı’na oynanan mücadeleyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, statta takip etti.

Azerbaycan ziyareti için dün ülkeye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takım’ı da yalnız bırakmadı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Bakü Olimpiyat Stadı’na gelen Recep Tayyip Erdoğan’a tribünde UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de eşlik etti.
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