banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Evliliğe ilk adım tektaş pırlantaların fiyatı katlandı
Evliliğe ilk adım tektaş pırlantaların fiyatı katlandı
Beşiktaş, Gedson Fernandes’i açıkladı
Beşiktaş, Gedson Fernandes’i açıkladı
Beytullah’a yüz sürmek tarih oldu
Beytullah’a yüz sürmek tarih oldu
YKS için son uyarılar!
YKS için son uyarılar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dursun Özbek ve Erden Timur’u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erden Timur’u Vahdettin Köşkü’nde kabul etti.

Spor 18.06.2022, 17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dursun Özbek ve Erden Timur’u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erden Timur’u Vahdettin Köşkü’nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığı görevinde başarılar dilerken önümüzdeki dönemde Galatasaray Spor Kulübü’nün projelerine destek vereceklerini belirtti.

Başkan Dursun Özbek de Cumhurbaşkanının desteğinin çok kıymetli olduğunu belirterek, Galatasaray Spor Kulübü adına teşekkür etti.

Yorumlar (0)
25°
az bulutlu