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Cumartesi ve pazar günü oynanacak maçların hakemleri

Süper Lig’in 35. haftasında yarın ve pazar günü oynanacak müsabakaların hakemleri açıklandı.

Spor 16.04.2021, 14:51
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Cumartesi ve pazar günü oynanacak maçların hakemleri

Süper Lig’in 35. haftasında yarın ve pazar günü oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler TFF'nin resmi sitesinden duyuruldu.

Buna göre Medipol Başakşehir - Fenerbahçe mücadelesini Cüneyt Çakır yönetecek, Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Göztepe - Galatasaray karşılaşmasında ise Fırat Aydınus görev alacak.

Süper Lig’in 35. haftasında cumartesi ve pazar günlerinin hakemleri şu şekilde:

CUMARTESİ

13.30 Denizlispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler

16.00 Trabzonspor - Atakaş Hatayspor: Zorbay Küçük

16.00 Yeni Malatyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

19.00 Göztepe - Galatasaray: Fırat Aydınus

PAZAR

16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Kasımpaşa: Arda Kardeşler

19.00 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

(Ensonhaber)

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