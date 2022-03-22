Çukurova’nın sultanları galibiyetle başladı

Sigorta Shop Kadınlar 1. Voleybol Ligi Play-Off maçlarının ilk etabında Çukurova Belediyesi Spor Kulübü, Gaziantep Adam Voleybol’u zorlu geçen karşılaşmada 3-2 yenerek gruptaki ilk maçında ilk galibiyetini aldı.

Maçta iki kez geriye düşmesine karşın pes etmeyen Çukurova’nın sultanları, final setini etkili bir oyun sonrası 15-11 alarak rakibini yenmeyi başardı. Çukurova Belediyesi Spor Kulübü, ikinci maçını Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda 23 Mart Çarşamba günü Muratpaşa Belediyespor ile oynayacak.