Çukurova Basketbol, zorlu Avrupa maçını kazandı

FIBA Kadınlar EuroLeague B Grubu 12. haftasında Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, konuk ettiği Famila Schio’yu 79-67 yendi.

Servet Tazegül Spor Salonunda oynanan maça iyi başlayan ev sahibi ekip, ilk periyotu 23-17 önde tamamladı. İkinci periyot kıran kırana geçerken, devreye Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi, 37-33 galip girdi. Maçın üçüncü periyodunda da karşılıklı sayılar olurken, bu periyodu da Çukurova ekibi 55-52 galip kapadı. Son periyotta sahada etkili oyununu ortaya koyan ve bulduğu sayılarla aradaki farkı açan Mersin ekibi, maçı 79-67 kazandı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Haris Bijedic xx, Hrvoje Cavar xx, Maden Lucic xx

Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: Laura Cornelius xx 9, Gökşen Fitik x 3, Elizabeth Williams xx 7, Chelsea Gray xx 12, Quanitra Hollingswort xx 9, Tiffany Hayes xxx 15, Dewanna Bonner xxx 20, Aleksandra Crvendakic x 4

Famila Schio: Marina Mabrey xxx 15, Martina Bestagno x 6, Kim Mestagh xx 9, Giorgia Sottana xx 8, Costanza Verona x 2, Rhyne Howard xx 9, Jasmine Keys xx 8, Astou Ndour xx 10

1. Periyot: 23-17 (Çukurova Basketbol lehine)

Devre: 37-33 (Çukurova Basketbol lehine)

3. Periyot: 55-52 (Çukurova Basketbol lehine)