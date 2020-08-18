banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Son 24 saatte 20 can kaybı, bin 263 vaka
Son 24 saatte 20 can kaybı, bin 263 vaka
İzmir, Konya, Eskişehir... 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik yeni tedbirler
İzmir, Konya, Eskişehir... 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik yeni tedbirler
Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD'de kayıtlara geçti
Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD'de kayıtlara geçti
Kaldırıma park etme yasağı başlıyor
Kaldırıma park etme yasağı başlıyor

Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

TKBL TEMSİLCİLERİNDEN ÇUKUROVA BASKETBOL, ÇALIŞMALARINA KENDİ TESİSLERİNDE BAŞLADI

Spor 18.08.2020, 11:30
3
Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde (TKBL) mücadele eden Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Pandemiden dolayı sosyal mesafe kuralına uymaya çalışılarak yapılan ilk antrenmanda, sporcuların moralli olduğu görüldü.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi temsilcilerinden Çukurova Basketbol, çalışmalarına tesislerinde başladı. Amerikalı oyuncu Kristine Anigve dışında tam takım antrenmanlara başlayan Mersin ekibi, ilk 10 gün boyunca adaptasyon antrenmanları yapacak. Korana virüs salgını dolayısıyla da bu süreçte bire bir antrenman yapmayacak olan Çukurova ekibi, normal antrenmanlarda da sosyal mesafe uyarak yapmaya çalışacak.

Fitik: "İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum"

Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan genç oyuncu Gökşen Fitik, öncelikle hedeflerinin sezona sağlıklı bir şekilde başlayıp, sağlıklı bir şekilde bitirmek olduğunu söyledi. Ligi en iyi yerde bitirmek istediklerini söyleyen Fitik, “Daha tecrübeli bir takımız. Transferlerimiz çok güçlü. Alışma sürecinden sonra iyi bir takım olabileceğimizi düşünüyorum. Hedeflerimiz her zamanki gibi en iyi noktada bitirmek olacaktır. Mersinli ve tüm basketbol severlere iyi bir basketbol seyrettirmek istiyoruz. Bu hedefler doğrultusunda çalışmalarımıza başladık” diye konuştu.

Yıldızoğlu: "Güzel bir takım olacağız diye düşünüyorum"

Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu da şu anda bir pandemi sürecinden geçildiğini dile getirdi. Bu yüzden dikkatli olmaya gayret ederek çalışmalara başladıklarını kaydeden Yıldızoğlu, “Bu yaklaşık 10 gün boyunca adaptasyon dönemi olarak geçireceğiz. Mümkün olduğu kadar aradaki mesafeleri koruyacağız ve bire bir idmanlara geçmemeye gayret edeceğiz. Şimdi eski yabancılarımızı geri getirdik. Bir yabancımız kaldı oda yakında gelecek ve takımımız tamamlanacak. Düşündüğümüz oyunu tam sahada oynayabilen, taraftarlarımıza seyretmekten keyif alacakları, gurur duyacakları bir takım oluşturma gayreti içerisindeyiz. Oyuncularımız genç ama istekliler. Bakalım ne kadar yol kat edeceğiz göreceğiz. İnşallah her zaman olduğu gibi Mersinli sporseverlerde bizi yalnız bırakmazlarsa sezon içinde güzel bir takım olacağız diye düşünüyorum” dedi.

"Her maçımızı kazanmak için oynayacağız"

Ligin daha şekillenmediğini kaydeden Yıldızoğlu, “Hangi takımın kimlerle oynayacağı, hangi takımların çok büyük yatırımlar yapacağını bilmiyoruz. Açıkçası bununla da çok ilgilenmiyoruz. Geçen sene de çok zor anlar yaşadık, bir önceki yıl final oynadık. Bizim hedefimiz çıktığımız her platformda maçı kazanmak için oynamak olacak. Eğlenerek kazanmak üzerine bir sistem oluşturduk. Her maçımızı rakip kim olursa olsun kazanmak için oynayacağız ve bakalım kazanmalar bizi nereye götürecek, hep birlikte göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Adalıoğlu: "Hedef play-off"

Kulüp Başkanı Ali Adalıoğlu ise takım olarak yeni sezon çalışmalarına bugün itibariyle başladıklarını dile getirdi. Tüm takımın şu anda Mersin’de olduğunun altını çizen Yıldızoğlu, “Bir Amerikalı oyuncumuz eksik o da önümüzdeki süreçte gelecek. Yönetim olarak yeni sezonda hedefimiz play-off olarak belirledik. Play-offta da en iyi dereceyi yapabilmek. Bu sezonun akışına göre belli olacak. Yani bu takım iddialı bir takım. Türk oyuncularımız oldukça iyi. Zaten yabancı oyuncularımızda iyi. Özellikle Alina Lagupova bizim için çok önemli bir oyuncu ve bize çok şey katacak. Alina Lagupova tek başına bir takım görünümünde. Başarılı bir sezon olacağını inanıyorum. Bütün takımlara yeni sezonda başarılar diliyorum. İnşallah bu korana virüs derdinden de kurtuluruz. 3 Ekim’de başlayacak ligler normal seyrinde gideceğini düşünüyorum. Seyir zevki yüksek bir lig olur diye düşünüyorum” dedi.

Yorumlar (0)
banner378
26°
az bulutlu
Namaz Vakti 19 Ağustos 2020
İmsak 04:36
Güneş 06:11
Öğle 13:13
İkindi 17:00
Akşam 20:05
Yatsı 21:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25