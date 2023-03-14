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Çukurova Basketbol, çeyrek final serisinin ilk maçını kazandı

FIBA Kadınlar EuroLeague son 16 turu ilk maçında Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, konuk ettiği Tango Bourges Basket’i 84-56 yendi.

Spor 14.03.2023, 21:32
Çukurova Basketbol, çeyrek final serisinin ilk maçını kazandı

FIBA Kadınlar EuroLeague son 16 turu ilk maçında Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, konuk ettiği Tango Bourges Basket’i 84-56 yendi.

Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanan maç kıran kırana başladı. İlk periyotta her iki takımda karşılıklı sayılar bulurken, bu periyot 15-15 berabere bitti. İkinci periyotta oyunun hakimiyetini ele alan Mersin ekibi, devreye 42-24 önde girdi. Maçın 3. periyodunda ise aradaki sayı farkını açan Çukurova ekibi, bu periyotu da 58-48 önde tamamladı. Maçın son periyotunda iyice oyuna ağırlığını koyan ÇBK, serinin ilk maçını 84-56 kazandı.

Öte yandan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ile eşi Yıldız Pehlivan da deprem bölgesinden Mersin’e gelen depremzedelerle maçı tribünde birlikte izledi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Ofer Manheim xx, Gintaras Maciulis xx, Suzana Vujicic xx

Çukurova Basketbol: Jelena Dubljevic x 8, Laura Cormelius xx 11, Gökşen Fitik x 6, Sinem Ataş x 3, Elizabeth Williams x 8, Chelsea Gray xx 10, Quanitra Hollingsworth x 2, Tiffany Hayes xxx 19, Aleksandar Crvendakic xx 15, Esra Ural Topuz x 2

Tango Bourges Basket: Yvonne Anderson xx 12, Anete Steinberga x 2, Endene Miyem xx 10, Pauline Astier x 6, Laetitia Guapo x 6, Elodie Godin x 6, Alix Duchet x 7, Kayla Alexander x 7

1. Periyot: 15-15

Devre: 42-34 (ÇBK lehine)

3. Periyot: 58-46 (ÇBK lehine)

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