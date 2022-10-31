Çubuk-1 Barajı’nda oryantiring heyecanı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Çankaya Oryantiring Gençlik Spor Kulübü ve Pusat Spor Kulübü işbirliğiyle Çubuk-1 Barajı Dinlenme Alanı’nda oryantiring etkinliği düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentte yeni spor dallarını tanıtmak ve kent sakinlerini spora teşvik etmek için çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Çankaya Oryantiring Gençlik Spor Kulübü ve Pusat Spor Kulübü iş birliğiyle oryantiring etkinliği düzenlendi. ’7’den 77’ye Sen de Oryantiringe’ sloganıyla düzenlenen etkinliğe Çubuk-1 Barajı Dinlenme Alanı ev sahipliği yaptı.

Yaklaşık 500 sporsever katıldı

Ankara çevresindeki illerden ve İstanbul’dan da gelenlerin olduğu etkinliğe her yaş ve meslekten yaklaşık 500 sporsever katıldı. Çubuk-1 Barajı Dinlenme Alanı’na kurulan oryantiring parkurunda gerçekleşen etkinlikte gruplara ayrılan katılımcılar harita ve pusulaların yardımıyla belirlenen kontrol noktalarını en hızlı şekilde bulmaya çalıştı.