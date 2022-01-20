CSKA Moskova Yusuf Yazıcı videosu için özür diledi

Lille’den CSKA Moskova’ya transfer olan Yusuf Yazıcı’nın tanıtım videosu Rusya’da ortalığı karıştırdı. Transfer tanıtımında ‘özgün’ olmak isteyen CSKA Moskova kulübü, büyük bir skandala imza attı.

Tanıtımda futbolcunun Instagram’daki fotoğraflarına beğeni bırakarak ve mesajlaşarak gelmeye ikna etmek isteyen CSKA, son olarak “Bize gel burada çok Natasha var” yazar. Diğer mesajlara cevap vermeyen Yusuf ise Natasha ifadesinden sonra “5 dakikaya yoldayım” yanıtını verir.