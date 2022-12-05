Cristiano Ronaldo yeni takımı Suudi devi Al Nassr için imzayı attı!

Manchester United'da kadroya girmekte çokça zorlanan Ronaldo, gazeteci Piers Morgan'a verdiği röportajda hem yönetim hem de hocası için oldukça sert ifadeler kullanmıştı.

United tarafından sözleşmesi feshedilen Ronaldo'nun yeni takımının neresi olacağı ise büyük merak konusu olmuştu.

REKOR TEKLİF GELDİ

Cristiano Ronaldo, Manchester United ile olan sözleşmesini feshettikten sonra hemen sonra ilk transfer teklifini almıştı.

Marca'nın haberine göre; Ronaldo, Suudi devi Al Nassr'ın kendisine yaptığı astronomik teklifi kabul etti.

2.5 YILDA 500 MİLYON EURO KAZANACAK

Haberde Ronaldo'nun 1 Ocak itibariyle Al-Nassr forması giyeceği ifade edildi.

Ayrıca Ronaldo'nun 2.5 yılda Suudi devinden 500 milyon Euro kazanacağının altı çizildi.

Ronaldo, Portekiz'in Dünya Kupası'nda finale kalması durumunda en erken 18 Aralık'ta Katar'dan ayrılacak.

Dünyaca ünlü yıldız kısa süreli bir tatilin ardından yeni takımının yolunu tutacak.

DÜNYA KUPASI'NDA TARİHE GEÇTİ

Dünya Kupası'nın en büyük yıldızlarından birisi olan 37 yaşındaki efsane, Portekiz'in Gana ile karşılaştığı maçta attı golle tarihe geçmişti.

Ronaldo, 65. dakikada ağları havalandırarak 5 dünya kupasında gol atan ilk ve tek futbolcu olmayı başarmıştı.

Ronaldo'nun Suudi Arabistan kariyerinde neler yapacağı ise şimdiden merak konusu oldu.