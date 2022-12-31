Cristiano Ronaldo resmen Al Nassr’da

Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr takımına transfer oldu.

2022 Dünya Kupası öncesinde Manchester United’dan ayrılan Cristiano Ronaldo’nun yeni durağı belli oldu. Portekizli yıldız, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile anlaşma sağladı. Transfer, kulübün resmi sosyal medya hesabından duyurulurken, 37 yaşındaki yıldız Haziran 2025’e kadar geçerli 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.