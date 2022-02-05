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Crespo cezalı duruma düştü
Fenerbahçe’nin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo, Başakşehir mücadelesinde gördüğü sarı kart sonrasında cezalı duruma düştü.
Spor 05.02.2022, 20:44
Fenerbahçe’nin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo, Başakşehir mücadelesinde gördüğü sarı kart sonrasında cezalı duruma düştü.
Fenerbahçe’nin, Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmanın 24. dakikasında sarı kart gören Crespo, cezalı duruma düştü. Portekizli oyuncu, ligin 25. haftasındaki GZT Giresunspor mücadelesinde forma giyemeyecek.