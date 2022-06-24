Çoruh Nehri’nde rafting botları tekrar suyla buluştu

Artvin’de Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen barajlar nedeni ile yapılamayan rafting sporunun yeniden canlanması için çalışmalar başladı.

Artvin’de bulunan Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen barajlar nedeniyle uzun yıllardır yapılamayan rafting sporunun yeniden canlanması için çalışma başlatıldı. Kentte heyecan uyandıran bu çalışma öncesi rafting ve kanayla ilgilenen sporcular, Deriner Barajı ile Borçka Barajı havzasında bulunan 4 kilometrelik parkurda deneme yaptılar.

Uzun yıllar sonunda botlarını Çoruh Nehri’ne indiren sporcular, bu heyecanı tekrardan yaşarken Artvin Valisi Yılmaz Doruk, parkurun sonunda raftingcileri karşıladı.

Yılmaz Doruk: “Şehrin içindeyiz ama şehrin dışındaki atmosferi yaşıyoruz”

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, geçmişte kentte ’Kaledibi’ olarak adlandırılan noktadan Çoruh Nehri üzerinden Batum’a teknelerle yük taşındığını söyledi.

Borçka Barajı yapıldıktan sonra baraj gölünde değişik aktiviteler yapılmak için iskeleler yapıldığını kaydeden Doruk, “Biz şu anda Kaledibi iskelesindeyiz. Önümüzdeki günlerde Borçka Barajı gövdesindeki İbrikli İskelesinden Artvin Şehir girişindeki Kaledebi iskelesine kadar ki alanda teknelerle turlarımız olacak. Yanı başımızda Artvin kalemiz var. Burası adeta turizm destinasyon noktası haline geldi. Yanı başımızda zeytinlikler var. Bazalt kayalıklar var. Esasında biz şehrin içindeyiz ama şehrin dışındaki atmosferi yaşıyoruz. Otantik güzle bir ortam” dedi.

Barajlar yapılmadan önce Çoruh nehrinin rafting tutkunların gözde mekânlarının başında geldiğini belirten Doruk, “ Barajlar yapıldıktan sonra farklı sporlar gündeme geldi. Şimdi burada rafting yapan arkadaşlarımızın deneme çalışmaları vardı. Deriner Barajı ile Borçka barajı arasında rafting yaptılar. Sporcularımız bu parkurdan son derece keyif altı. Turizm için safari dediğimiz tarzda keyifli bir bölge olduğunu gördük" diye konuştu.

Hamza Dereci: “Artvin eşsiz bir doğal güzelliğe sahip”

Rize’den gelerek Çoruh nehrinde rafting yapan Hamza Dereci, parkurun kalitesi ve adrenalin kalitesi ölçmek için rafting yaptıklarını söyledi.

Parkurun adrenalin için değil ama safari için çok ideal bir yer olduğunu kaydeden Dereci, “Ziyaretçiler yorulmadan Çoruh nehri üzerinde, eşsiz bir doğa seyri ile keyifli bir rafting yapabilir. Vadi çok güzel. Sportif amaçlı faaliyetler başlayınca turizme de kazandırılacaktır. Artvin eşsiz bir doğal güzelliğe sahip. Parkur safari anlamında çok iyi. Görsel bir şölen var. Bir tarafı şehir merkezi bir tarafı el değmemiş bozulmamış doğa. Şuan merkezde olmamıza rağmen çevreyi izlediğimizde bir dağın ortasında yalnız kalmış gibi hissediyoruz. Gelen turistler için oldukça keyifli bir rota” diye konuştu.

Suat Çelik: “Rafting botumuzu suya indirdik güzel sonuçlar aldık”

Artvin Valiliği turizm koordinatörü Suat Çelik ise, "Kentte yapılan barajlar sonrası sona ermiş olduğunu düşündüğümüz rafting sporunu yeniden canlandırabilir miyiz diye bir çalıma içindeyiz. Sporla ilgilenen arkadaşlarımız geldi. Rafting botumuzla suyu denedik. Güzle sonuçlar elde ettik. Bizde bu sporun devamını getirebilmek için bir eğitim parkuru yapmayı düşünüyoruz. Eğitim parkuru ile turizmi birleştirip İbriklideki iskeleyi kullanarak su sporlarını hayata geçirmeyi düşünüyoruz" dedi.