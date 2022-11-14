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Corinthians’ta Vitor Pereira dönemi sona erdi

Corinthians Başkanı Duilio, Teknik Direktör Vitor Pereira ile yeni sezonda çalışmayacaklarını ifade etti.

Spor 14.11.2022, 09:46
Corinthians’ta Vitor Pereira dönemi sona erdi

Corinthians Başkanı Duilio, Teknik Direktör Vitor Pereira ile yeni sezonda çalışmayacaklarını ifade etti.

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians’ta da tutunamadı. Corinthians Başkanı Duilio Monteiro Alves, Pereira’nın yeni sezonda takımın başında olmayacağını açıkladı. Duilio, "Bugün bir dönemi kapatıyoruz. Pereira ve teknik ekibi artık burada görev yapmayacak. Sözleşme süresi sona erdi ve kontratını yenilenmeyeceğiz" dedi.

Vitor Pereira, Corinthians ile bu sezon Brezilya Ligi’ni 65 puanla 4. sırada bitirdi.

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