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Corendon Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Corendon Alanyaspor, deplasmanda oynayacağı DG Sivasspor maçının hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Spor 21.08.2022, 12:23
Corendon Alanyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Corendon Alanyaspor, deplasmanda oynayacağı DG Sivasspor maçının hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Sivasspor ile mücadele edecek. Mücadele öncesi hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlı ekip, Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas ve taktik çalışmaları yapan oyuncular, antrenmanı turnuvayla tamamladı.

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