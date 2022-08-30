Corendon Alanyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyaspor, 1 günlük iznin ardından Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antrenman öncesi doğum günü olan kaleci antrenörü Jarkko Antero Tuomisto için kutlama yapıldı. Kutlamanın ardından Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Daha sonra pas ve taktik çalışması yapan yeşil turunculu ekip, antrenmanı dar alanda oyun çalışmaları ve turnuvayla tamamladı. Uzun süredir sakatlığı bulunan Famara Diedhiou, bireysel antrenmana başlayarak takımdan ayrı çalıştı. Corendon Alanyaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.