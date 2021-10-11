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Corendon Airlines uluslararası sponsorluk desteğine devam ediyor

Corendon Airlines, sponsorluk desteği verdiği uluslararası organizasyonlara bir yenisini daha ekledi. Argeus Travel & Events tarafından her yıl Ekim ayında Kapadokya’da gerçekleştirilen patika koşusu yarışı Salomon Cappadocia Ultra-Trail’in co-sponsorları arasında bu yıldan itibaren Corendon Airlines da yer alacak.

Spor 11.10.2021, 13:56
Corendon Airlines uluslararası sponsorluk desteğine devam ediyor

Corendon Airlines, sponsorluk desteği verdiği uluslararası organizasyonlara bir yenisini daha ekledi. Argeus Travel & Events tarafından her yıl Ekim ayında Kapadokya’da gerçekleştirilen patika koşusu yarışı Salomon Cappadocia Ultra-Trail’in co-sponsorları arasında bu yıldan itibaren Corendon Airlines da yer alacak.

16-17 Ekim 2021 tarihlerinde yedinci kez gerçekleştirilecek organizasyon, Corendon Airlines’ın desteğiyle katılımcı sayısını da artıracak. Sporculara peribacalarının çevresinde, tarihle iç içe koşma imkanı sunan organizasyona yerli-yabancı 3 bine yakın sporcunun katılması bekleniyor.

Yurt dışı tanıtım ve ulaşım desteği de sunacak

Yurt dışındaki iletişim gücüyle ülke tanıtımına büyük destek sağlayan Türkiye merkezli markalardan biri olan Corendon Airlines, bu gücünü Salomon Cappadocia Ultra-Trail için de kullanacak ve yurt dışından Kapadokya’ya gelecek atletlere ulaşım seçenekleri de sunacak.

Team Corendon koşu ekibi de Kapadokya’da yarışacak

Ayrıca altı yıl önce kurulan ve 38 Corendon Airlines çalışanının yer aldığı Team Corendon koşu ekibi de Kapadokya’nın parkurunda yarışacak. Dünya ve Avrupa’yı Türkiye bağlayan Corendon Airlines çalışanları, bu kez peribacalarının eteklerinde koşacak.

Corendon Airlines özel uçuş paketleriyle Kapadokya’ya gelecek olan sporcu ve sporcu yakınları ise unutulmaz bir hafta sonu deneyimi yaşayacak. Corendon Airlines, keyifli ve heyecanlı yarış deneyimi için tüm ultra atletleri 16-17 Ekim’de Kapadokya’ya bekliyor.

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