Corendon Airlines, Tour of Antalya 2022’ye değer katacak

Spor turizminin büyümesi alanında yaptığı çalışmalar, gerçekleştirdiği spor sponsorlukları ve destek verdiği yarışlar ile Türk sporuna değer katan Corendon Airlines, profesyonel yol bisikleti yarışı Tour of Antalya’ya 2022 yılında da farklı boyutlarda değer katacak.

Turizmin dinamizmi ile sporun coşku ve hareketliliğini buluşturmayı misyon edinen Corendon Airlines, bu dev organizasyonda bir kez daha fark oluşturacak. Tour of Antalya 2022’ye katılan 13 ülkeden 23 takım ve 161 sporcuyu grup otellerinde ağırlayacak Corendon Airlines, ayrıca sponsoru olduğu Alman bisiklet takımı Bike Aid’i de tekrar Antalya’ya getirecek. Kısa süre önce Bike Aid kadrosuna katılan Türk sporcu Halil Doğan da Bike Aid formasıyla ilk kez Türkiye’de düzenlenen bir yarışta pedal basacak.

Bir Avrupa takımına transfer olan ilk Türk bisikletçi: Halil Doğan

23 yaş altı kategorisinde Türkiye Zamana Karşı Şampiyonu olan Halil Doğan, Bike Aid’e transferiyle bir Avrupa takımına transfer olan ilk Türk bisikletçi olma onuruna da elde etmişti. Corendon Airlines, en büyük hayali Fransa Bisiklet Turu veya Giro d’Italia’da yarışmak olan Halil Doğan için özel iletişim projeleri de gerçekleştirecek.

Tour of Antalya’nın ikonik fotoğrafı bir kez daha çekilecek

10-13 Şubat 2022 tarihleri arasında Argeus Travel & Events ile Yedi İletişim tarafından gerçekleştirilecek organizasyonun Corendon Airlines katkılı ikonik fotoğrafı da bir kez daha çekilecek. 10 Şubat 2022 Perşembe günü koşulacak Side - Antalya etabında bisikletçiler, Corendon Airlines uçağının altından geçerek görsel bir şölen sunacaklar.