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Corendon Airlines, Salomon Cappadocia Ultra-Trail’e değer kattı

64 ülkeden 1972 sporcuya ev sahipliği yapan ve Kapadokya’da unutulmaz bir hafta sonu yaşanmasını sağlayan patika koşusu yarışı Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2021, Corendon Airlines’ın ilk kez co-sponsorluk desteği vermesi sayesinde daha da büyük bir aile haline geldi.

Spor 20.10.2021, 11:33
Corendon Airlines, Salomon Cappadocia Ultra-Trail’e değer kattı

64 ülkeden 1972 sporcuya ev sahipliği yapan ve Kapadokya’da unutulmaz bir hafta sonu yaşanmasını sağlayan patika koşusu yarışı Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2021, Corendon Airlines’ın ilk kez co-sponsorluk desteği vermesi sayesinde daha da büyük bir aile haline geldi.

38 Corendon Airlines çalışanın yer aldığı Corendon Koşu Takımı ile Argeus Travel & Events tarafından gerçekleştirilen yarışa katkı sağlayan Corendon Airlines, ayrıca organizasyona tanıtım ve iletişim desteği de verdi.

Dünya ve Avrupa’yı Türkiye’ye bağlayan Corendon Airlines’ın Salomon Cappadocıa Ultra-Trail 2021 için oluşturduğu en büyük katma değerlerden biri de Kayseri Havalimanı’na yaptığı direkt uçuşlardı. Corendon Airlines ekosistemi içerisinde en önemli destinasyonlardan biri olan Kayseri Havalimanı, böylece yabancı sporcuların Kapadokya’ya kolaylıkla ulaşmasını sağlayan bir lokasyon oldu.

Corendon Airlines, bir istasyonda sporculara ev sahipliği yaptı

Sporculara peribacalarının çevresinde, rüya gibi bir parkurda koşma fırsatı sunan yarışta bir istasyonu da sahiplenen Corendon Airlines, parkurdaki ihtiyaçlarını karşılamak ve soluklanmak isteyen ve bu istasyonu ziyaret eden sporculara ev sahipliği yapmış da oldu.

Festival Alanı’ndaki standında hafta sonu boyunca bölge halkından pek çok kişiyi ve yüzlerce sporcuyu ağırlayan Corendon Airlines, ayrıca bu dev organizasyon için özel bir balon da hazırlayarak, hem balonun yarışçılara eşlik etmesini hem de balona binen kişilerin yarışı gökyüzünden takip etmesini sağladı.

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