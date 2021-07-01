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Copa America'ya Brezilya ev sahipliği yapacak
Arjantin ve Kolombiya'nın ev sahipliğinin iptal edildiği 2021 Kupa Amerika'nın (Copa America), Brezilya'da düzenleneceği duyuruldu.
Spor 01.07.2021, 22:49
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'ndan (CONMEBOL) yapılan açıklamada, turnuvanın Brezilya'da gerçekleştirileceği belirtilerek, "Dünyanın en iyi futbolu, milyonlarca Güney Amerikalıya mutluluk ve tutku getirecek" ifadeleri kullanıldı.
13 Haziran-10 Temmuz tarihlerindeki Kupa Amerika'nın Kolombiya ve Arjantin'de oynanması planlanmıştı.
CONMEBOL, Kolombiya'da şiddetli protestolar, Arjantin'de ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iki ülkenin ev sahipliğini iptal etmişti.
Brezilya, son olarak 2019'da de turnuvaya ev sahipliği yapmıştı.