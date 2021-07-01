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Copa America'ya Brezilya ev sahipliği yapacak

Arjantin ve Kolombiya'nın ev sahipliğinin iptal edildiği 2021 Kupa Amerika'nın (Copa America), Brezilya'da düzenleneceği duyuruldu.

Spor 01.07.2021, 22:49
Copa America'ya Brezilya ev sahipliği yapacak

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'ndan (CONMEBOL) yapılan açıklamada, turnuvanın Brezilya'da gerçekleştirileceği belirtilerek, "Dünyanın en iyi futbolu, milyonlarca Güney Amerikalıya mutluluk ve tutku getirecek" ifadeleri kullanıldı.

13 Haziran-10 Temmuz tarihlerindeki Kupa Amerika'nın Kolombiya ve Arjantin'de oynanması planlanmıştı.

CONMEBOL, Kolombiya'da şiddetli protestolar, Arjantin'de ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iki ülkenin ev sahipliğini iptal etmişti.

Brezilya, son olarak 2019'da de turnuvaya ev sahipliği yapmıştı.

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