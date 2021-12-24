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Çocuk Evleri'nde büyüyen halterci kardeşler, madalyalarla vefa borçlarını ödemek istiyor

Niğde'de Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde yetişen milli halterci kardeşler Cansel ve Aysel Özkan, Yunanistan'da Nisan 2022'de düzenlenecek Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda altın madalya alarak Türk bayrağını göndere çektirmek istiyor.

Spor 24.12.2021, 12:41
Çocuk Evleri'nde büyüyen halterci kardeşler, madalyalarla vefa borçlarını ödemek istiyor

NİĞDE(AA) - Niğde'de yaşayan ve 2009 yılında babaları vefat ettikten sonra annelerinin memleketi Gaziantep'e yerleşen Cansel (18) ve Aysel Özkan (19) kardeşler, 2014 yılında halter antrenörünün keşfetmesiyle bu spora başladı.

Yaşadıkları ailevi problemler nedeniyle bir sene sonra yeniden Niğde'ye dönmek zorunda kalan iki kardeş, Çocuk Evi Koordinasyon Merkezi'ne yerleştirildi.

Devletin sağladığı imkanlar ve öğretmenlerinin yardımıyla Niğde'de de haltere devam eden milli sporcular, katıldıkları uluslararası organizasyonlarda kazandıkları madalyalarla devlete olan "vefa" borçlarını ödemek istiyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi kardeşlerden Cansel Özkan, AA muhabirine, 2019'da ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda 79 kiloluk kaldırışıyla koparmada birinci olduğunu söyledi.

Halterci kardeşlerin hedefi olimpiyatlar

Bu sene Finlandiya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda Avrupa üçüncüsü, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda da dünya ikincisi olduğunu belirten Cansel, şunları kaydetti:

"Şimdiki hedefim, nisan ayında yapılacak gençler dünya şampiyonasında bayrağımızı dalgalandırmak. Sonrasında da kardeşimle beraber olimpiyatları hedefliyoruz. Esas hedefimiz olimpiyatlar. Devletimizin desteği bizim üzerimde çok büyük, bize çok yardımcı oldular. Özellikle haltere devam etmemizde de çok yardımcı oldular, önümüzü açtılar. Dünya şampiyonu olup bayrağımızı göndere çektirmek istiyoruz. Kardeşimle devlete olan borcumuzu bir nebze olsun bu şekilde ödemek istiyoruz."

Aysel Özkan da okula ve haltere devam etmelerinde öğretmenlerinin ve devletin kendilerine çok yardımcı olduğunu dile getirdi.

Kardeşiyle aynı sıklette yarıştıkları 2019'da İsrail'de düzenlenen Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda kendisinin ikinci, Cansel'in üçüncü olduğunu aktaran Aysel, şöyle konuştu:

"Bu sene eylül ayında Finlandiya'da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldum. Nisan ayında Yunanistan'da Dünya Gençler Halter Şampiyonası düzenlenecek, orada inşallah bayrağımızı dalgalandırmak ve 2024'e kadar olan bütün şampiyonalarda derece elde edip olimpiyat kotası almak istiyoruz. Bu şekilde de devlete olan vefa borcumuzu uluslararası arenada madalya alarak ödemek istiyoruz."

#yaşam
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