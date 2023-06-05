Cizre’deki Galatasaray taraftarları caddeleri panayır alanına çevirdi

Galatasaray’ın 23. şampiyonluk kutlamaları Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Şırnak’ın Cizre ilçesinde de büyük bir coşku ile kutlandı. 3-0’lık Fenerbahçe galibiyetinden sonra cadde ve sokaklarda özel araçları ile tur atan taraftarlar cadde ve sokakları panayır alanına çevirdi.

Galatasaray’ın ligin 37. haftasında Fenerbahçe’yi 3-0 yenmesin ardından sokakta kutlamalara katılan Cizreli taraftarlar cadde ve sokakları sarı-kırmızı renklerle donattı.

Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etmesinin ardından Şırnak’ın Cizre ilçesinde Galatasaray taraftarları sokaklara döküldü. Sarı-kırmızı formaları ile Sanat Sokağı’nda toplanan taraftarlar takımlarına destek vermek ve şampiyonluk sevincini doyasıya yaşamanın keyfini yaşadılar. Uzun konvoyların oluştuğu kutlamalarda Galatasaray taraftarları meşaleler ve sloganlar ile takımlarının şampiyonluk coşkusunu geç saatlere kadar tur atarak kutladı.