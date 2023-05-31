Cizre’de Galatasaray’ın şampiyonluk sevinci

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü’nü 4-1 yenerek ligin bitimine 2 hafta kalan şampiyonluğunu ilan ederken, maçın bitiş düdüğü ile birlikte Cizre Sokakları panayır alanına döndü.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Galatasaray’ın şampiyonluk coşkusu yaşandı. Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Ankaragücü’nü deplasmanda 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala tarihindeki 23. şampiyonluğunu elde etti. Maçın bitiş düdüğü ile cadde ve sokaklara çıkan taraftarlar şampiyonluk kutlaması yaptı.

Cizre’de Sanat Sokağı ve Sevgi Sokağında bir araya gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyon Galatasaray tezahüratları atarak, araçlarıyla caddelerde konvoy halinde tur attı. Araçlarıyla konvoy halinde şehir turu atan sarı-kırmızılı taraftarlar, meşale yakarak geç saatlere kadar şampiyonluğu kutladı.