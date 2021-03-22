Cizre TSO Başkanı Sevinç, Bakan Kasapoğlu’na kentin spor alanındaki sorunlarını iletti

Cizre TSO Başkanı Salih Sevinç, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir araya gelerek kentin spor alanındaki sorunlarını iletti.

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sevinç, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu ziyaret etti. Gençlik ve Spor Bakanlığında gerçekleştirilen görüşmede, Cizre’nin spor ve sportif faaliyetlerinin ele alındığı kapsamlı bir raporu Bakan Kasapoğlu’na ileten TSO Başkanı Salih Sevinç, "Cizre’de yeri belirlenen ancak hala yapımına başlanılmayan 10 bin 500 kişilik şehir stadyumunun yapılması, Cizre’nin spor faaliyetlerini karşılayabilecek kapsamlı bir kapalı spor salonunun yapılması, altyapıları güçlendirmek için geniş kapsamlı tesislerin inşa edilmesi ve semt halı sahalarının yapılması hususunda destek talebinde bulunduk. Ayrıca, Hamilik Okulu Vakfı, Türk Kızılay, Cizrespor Kulübü ve kurumları ile birlikte yürütülen, Cizre’yi Şenlendirme Projeleri kapsamında ilçede yapılan ve yapılacak olan faaliyetleri Bakan Kasapoğlu’na ilettik. Minik Kramponlar, Çembere Uzanan Eller, Filenin Ejderleri, Cizrespor Kulübünün Cizreliler ile Sonsuza Kadar Yaşatılması projelerinin devamlılığı ve altyapının güçlendirilmesi için de destek talebinde bulunduk" dedi.

Bakan Kasapoğlu, kendisine sunulan talep ve sorunlarla yakından ilgileneceğini ve en kısa zamanda projelerin hayata geçirilmesi için gerekli adımların atılacağının sözünü verdi.

Başkan Sevinç, projelerin gerçekleştirilmesi hususundaki desteklerinden ve ziyarette göstermiş oldukları yakın ilgi ve alakalarından dolayı Bakan Kasapoğlu’na teşekkür etti.