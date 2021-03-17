City 18 dakikada kazandı!

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçlarında karşılaşmaların ismi Manchester City- Borussia Mönchengladbach, Real Madrid- Atalanta oldu.

REAL MADRİD GALİP

34. dakikada Atalanta'nın kalecisi Sportiello'nun kısa kalan pasını kesen Modric, ceza sahasına girdi ve yanında duran Karim Benzema'yı buldu. Benzema, attığı golle durumu 1-0' a getirdi.

60. dakikada penaltı kullanan Sergio Ramos, bu vuruşuyla farkı 2' ye çıkardı.

Atalanta'nın 83. dakikada kazandığı serbest vuruşu kullanan Muriel, meşin yuvarlağı barajın üstünden yollayarak golü buldu ve skorda 2-1 lik durumu yakaladı.

Muriel'in bulduğu golün bir dakika sonrasında Asensio cevabını verdi ve skoru 3-1 yaptı.

CİTY 18 DAKİKADA KAZANDI

Gecenin bir diğer maçı da Manchester City- Borussia Mönchengladbach oldu.

Maça tempolu başlayan Manchester City'nin ilk golü Kevin De Bruyne'den geldi. Sol ayağı ile şık bir vuruş yapan yıldız, skoru 1-0 yaptı.

18ç dakikada bu sefer İlkay Gündoğan sahneye çıktı. Kaleci ile karşı karşıya kalan İlkay, nefis bir şutla topu ağlarla buluşturdu.

Maçın geri kalan kısmını da kontrol altında tutan City, ilk maçta da olduğu gibi 2-0 lık skorla galip geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları, Chelsea-Atletico Madrid ve Bayern Münih-Lazio maçlarıyla sona erecek.