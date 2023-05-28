Cirit sahasında korkutan anlar

Erzurum’da hafta sonlarının en büyük keyiflerinden birisi olan cirit müsabakaları bazen de yürekleri ağızlara getiriyor. Aşkale Atlı Spor Kulübü ile Oksijen Atlı Spor Kulübü arasında oynan dostluk maçında kalp krizi geçiren sporcu hastaneye kaldırıldı.

Erzurum’da hem Türkiye Şampiyonası hem de Erzurum cirit liglerine hazırlanan takımlar, hafta sonları dostluk maçları yaparak antrenman eksikliklerini gideriyorlar. Bu maçlarda zaman zaman yaralanma veya kazalar da meydana geliyor. Erzurum Cirit Sahası’nda hafta sonu Aşkale Atlı Spor Kulübü ile Oksijen Atlı Spor Kulübü arasında oynanan dostluk maçında bir anda sporculardan birisi alay denen alanda rahatsızlandı. İbrahim Turan isimli Oksijen Atlı Spor Kulübü ciritçisinin yere yığıldı görüldü. Sporcu, arkadaşları tarafından hemen saha kenarına alındı. Saha da ambulans ve sağlık görevlilerinin olmaması nedeniyle kısa bir panik anı yaşandı. Bu esnada tribünlerden maçı izleyen Sağlık Bakanlığı Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Fatih Kacıroğlu, sporcuya ilk müdahaleyi yaptı. Kendine gelen ciritçi ardından çağrılan sağlık ekiplerince kontrolden geçirildi ve sonrasında hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgilere göre kalp krizi geçiren Oksijen Atlı Spor Kulübü sporcusu İbrahim Turan’ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Önal: "Maçlarda sağlık görevlisi ve ambulans şart"

Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Atlı Cirit Asbaşkanı Bahri Önal, cirit sahalarında zaman zaman istenmeyen kaza ve benzeri durumların yaşanabileceğini belirterek, “Elbette sporcu sağlığı bizim için çok önemli. Maçlar oynanırken sahada sağlık görevlisi ve ambulansın bulunması şart. Bu resmi maçlarda mutlaka oluyor. Ama bundan sonra özel veya dostluk maçlarında da gerekli önlemlerin alınması gerektiğini gördük. Bizler de bundan sonra bu anlamda hassas davranacağız. Yöneticilerimizden de destek bekliyoruz. Kimsenin burnunun dahi kanaması bizleri üzer" dedi.

Kadın cirit hakemler göz doldurdu

Aşkale Atlı Spor Kulübü ile Oksijen Atlı Spor Kulübü ile Sancak Atlı Spor Kulübü ve Şahdadaş Atlı Spor Kulübü arasında oynanan dostluk maçlarında, saha kenarındaki kadın hakemler göz doldurdu. Türkiye’de genelde erkeklerin oynadığı atlı cirit spor maçlarında kadınların maç yönetmesi ise takdir topluyor. Maça olan dikkatlerini bir an bile olsa bırakmayan kadın cirit hakemleri zaman zaman sporcularla tartışmaya girerken, onları kurallara uymaya davet ettikleri de gözlerden kaçmadı.

Uçar: "Atı ve cirit maçlarını seviyoruz”

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Erzurum’da güzel bir gün ve havada düzenlenen müsabakaya katılan sporcu ve cirit severlere teşekkür ederek, ata sporunu ellerinden geldiği kadar yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, “Ata sporumuz cirit Erzurum’da çok seviliyor. ’At Türk’ün kanadıdır’ bu çok güzel sözdür. Atı ve cirit sporunu çok seviyoruz. Hafta sonunda böyle güzel ve özel müsabaka etkinliğini vatandaşlarımızla buluşturmanın sevincini yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Açılış töreni ve konuşmalardan sonra Sancak Atlı Spor Kulübü ve Şahdadaş Atlı Spor Kulübü arasındaki dostluk maçına geçildi. Cirit severlerin yoğun ilgi gösterdiği maçlar önümüzdeki haftalarda da Erzurum Cirit Sahası’nda devam edecek.