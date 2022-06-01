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Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası Kırklareli’nde yapılacak

Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası Kırklareli’nde yapılacağını duyurdu.

Spor 01.06.2022, 18:34
Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası Kırklareli’nde yapılacak

Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası Kırklareli’nde yapılacağını duyurdu.

Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu basın açıklaması yaptı. Babuşçu basın açıklamasında Çim Hokeyi Kulüpler Avrupa Şampiyonası Kırklareli’nde yapılacağını duyurdu.

2018 yılında yapımına başlanan ve tamamlana çim hokey sahasında 5 ülkeden 6 takım katılacağını vurgulayan Babuşçu, “Çim Hokeyi Federasyonumuz tarafından bakanlığımız ile ortak bir şekilde 2018 yılında yapımı başlanan çim hokey sahamız bitti hazır hale geldi. Federasyonum ve Avrupa Hokey Federasyonu işbirliği ile Avrupa Kulüpler Şampiyonası ilimizde yapılacak. 5 ülkeden 6 takım katılacak cuma günü başlayacak olan şampiyona pazartesi günü itibariyle bitecek. Günde 2 maç oynanacak turnuvada kapanış seremoni pazartesi günü yapılacak. Çim hokeyi gelişmekte olan bir branş, olimpiyatlarda yarışacak seviyeye geldi. Seyir zevki olan bir branş. Şampiyonada 5 ülkeden 6 takım yarışacak. Norveç’ten sadece 2 takım geliyor. Takımlar 20 kişilik kafileler halinde gelecekler. Şampiyonaya 120 sporcu katılmış olacak” dedi.

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