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Cihat Arslan: "Malatya tarihinin en kötü günlerini yaşıyor"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, “Malatya tarihinin en kötü günlerini yaşıyor, en zor zamanlarını yaşıyor. Ben de diyorumki, el birliğiyle gelin de bu çocuklar dağılmadan bu takımı tutalım. Senemizi kurtaralım" dedi.

Spor 24.04.2022, 19:57
Cihat Arslan: "Malatya tarihinin en kötü günlerini yaşıyor"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, “Malatya tarihinin en kötü günlerini yaşıyor, en zor zamanlarını yaşıyor. Ben de diyorumki, el birliğiyle gelin de bu çocuklar dağılmadan bu takımı tutalım. Senemizi kurtaralım" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında karşılaştığı Konyaspor’a 3-2 mağlup oldu. Müsabakanın ardından Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan basın toplantısında açıklamalarda bulundu. ‘Bazen susmak lazım. Zaten konuşunca yanlış anlaşılıyor’ diyerek konuşmasına başlayan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, “Eskiden hocalar çıkardı, futbolcular maç biterdi ’Bugün mağlup olduk, önümüzdeki maçlara bakacağız’ falan filan, ona dönmemizi istiyorlar ama herhalde teknik direktör koltuğunda oturan insanlarında profesörlerin anlayabileceği dilden değil de biraz halkın dilinden konuşması lazım. Çünkü biz sonuçta halka hitap ediyoruz. Halkımızın anlayabileceği şekilde en basitinden basit örneklerle anlaşılmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

Geçen hafta deplasmanda oynadıkları Galatasaray maçı sonrası yaptığı konuşmasının eleştirilmesine değinen Arslan, “Dünle bugün kavga ederse kaybeden gelecek olur. İşte ben orada da kendimden örnek verdim. Dedim ki; ’Yeter ki arkan olsun’ öteki mubahla sanatıydı. Biraz edebiyat okudum söylemesi ayıp. 8-10 yaşındayken Aziz Nesin okuyordum. 12 yaşında dayım siyasal bilgiler okuduğu için çok enteresan kitaplar okuyordum. ’Benden Selam Söyle Anadolu’ya’ vardı. Böyle olunca ben orada mubahla sanatı yaptım. 6 kere küme düşüren aslında ben kendimi ortaya koydum orada. ’6 kere de düşürsen sen arkan varsa, milli takım hocası olabilirsin’ dedim. Futbol emekçilerine asla saygısızlık yapmam. Milli takımda 6-7 bin liraya çalışan Ömer hocalar, Tuna hocalar oradaki ekibi asla saygısızlık olarak adlandırılmaması gerekir. Biz söylersek önce kendi nefsimize söyleriz ama yönetenlerle ilgili her zaman problemim var. Bunu da gizlemiyorum. Çünkü nasıl Saffet Sancaklı, biz de Sancaklı’yız da. Soyadımız Arslan. Saffet abi de bizim Sancak’lı, aynı bölgedeniz. Boşnak vatandaş, geçmişte dedelerimiz Boşnak" ifadelerine yer verdi.

Meclisten geçen yeni spor yasasına da değinen Teknik Direktör Cihat Arslan, şunları söyledi:

"Perşembe günü altyapıya gittim, altyapıda bir toplantıya girdik. Altyapı çocuklarını nasıl geliştirebiliriz. Çünkü 3 haftadır çocukları alıyorum, 3 haftadır oynayamıyorlar. Oynayamayan altyapı çocukları bu sefer gelişimi duruyor. Bunu nasıl halledebiliriz diye toplantıyı bitirmek zorunda kaldık. Dediler ki, ’hocam acil bir tane lisans kiralamamız lazım.’ Bu Türkiye’ye ait bir tabir. Lisans kiralamamız lazım. Lisans olmazsa altyapımıza 1 trilyon ceza geliyor 5 tane genç kategori iptali oluyor. Altyapı olarak kiralık lisans aradılar, sonra Allah’a şükürler olsun bir tek Türkiye’de olur kiralık lisans bulabildik. 2 bin 500 liraya 1 trilyon cezadan ve 5 kategoride yarışmaktan kurtulduk. Biz bunları söyleyince insanlar da ’Bu bir şeyler söylüyor’ diyor. Ya söyleyeceksin, elinle düzeltemiyorsan dilinle düzelteceksin, dilinle düzeltemiyorsan kalbinle buz edeceksin. Biz teknik direktörlerse gördüğümüz yanlışları tabii ki söyleyeceğiz. Türkiye’de her şey değişiyor. İşte yöneticiler atanacak, kanunlar değişecek diye, biz maça çıkıyoruz. Bir hocayla fotoğrafa giriyoruz aynı hoca maç sonu fotoğrafa giremiyor. Ben fotoğrafı Emre ile çekiyorum, ötekiyle çekiyorum maçı başka biri yorumluyor. Bende diyorum ki Saffet abi Allah aşkına birde hocaları dinleyin İtalya’da Maurizio Sarri bankacıyken hoca oldu. Anayasanın eşitlik maddesine istinaden diyorum ki, pro lisansı kaldırın, teknik direktörlerle kim mukavele imzalıyorsa bu eczacı bile olsa çıkıp o konuşsun benim gibi. Şimdi düşünün benim lisansım yok, başka biri konuşacak burada ama küfrü yiyen benim, alkışı yiyen benim ama konuşan başka biri. Şimdi Nuri Şahin Türkiye’nin belki gelmiş geçmiş 4 dil bilen Dordmund’da oynamış, Real Madrid’te oynamış, Emre’de öyle. En donanımlı insanları lisansı olmadığı için konuşamıyorlar ama lisanssız çalıştırıyorsun. O zaman konuşma hakkı da verin. Biz onları dinlemek istiyoruz, ben Dordmund’a gidip idman seyredemedim. Nuri, 10 sene Dordmund’da idman yaptı Jürgen Klopp ile. Real Madrid’de Carlo Ancelotti ile José Mourinho ile çalıştı. Bunlar Türk futbolu adına vizyon getiren insanlar. Bunların da önünü açın."

"Çifte standartlı kararlar var"

Sadece yönetimsel problemlerin olmadığını hakemsel problemlerin de olduğunu belirten Arslan, "Dün Adana Demirspor maçında da yaşandı, bugün burada da yaşandı. Çifte standartlı kararlar var. Biz bunları dile getirdiğimiz zaman ’bu çok konuşuyor’ oluyor. Var olma mücadelesi veriyoruz. Şimdi siz meteorolojiye deseniz ki, ’10 gün sonra ben Kayseri’ye gideceğim, hava durumu nedir’ meteorolojiden de diyorlar ki, ’10 gün sonra yağmurlu, Erciyes etrafında sis olacak’ bizde diyoruz ki teknik direktör olarak, Malatya tarihinin en kötü günlerini yaşıyor, en zor zamanlarını yaşıyor. Bende diyorum ki, el birliğiyle gelin de bu çocuklar dağılmadan bu takımı tutalım. Senemizi kurtaralım. Futbolu ondan konuşmak istemiyorum. Öteki hata yaptı, öteki gol attı ama bizim sorunumuz şu an sahada değil, bizim sorunumuz saha dışı. Bunun da çözülmesini bekliyorum" açıklamasını yaptı.

Konyaspor’u galibiyetlerinden dolayı tebrik eden Arslan, "Ahmet Çalık kardeşimizi, çok değerli bir insanı ve futbolcusunu kaybetti ve ligin en üst seviyesinde kalmaya çalışıyor ve başarıyor bunu. İlhan hocayı, ekibine sonsuz teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum" diye konuştu.

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