Cihangir Gökdoğan dünya evine girdi

Beşiktaş Futbol A Takımı Medya ve İletişim Sorumlusu Cihangir Gökdoğan, hayatını Gülsüm Terzi’yle birleştirdi. Çiftin kıyılan nikahına, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular katıldı.

Beşiktaş Futbol A Takımı Medya ve İletişim Sorumlusu Cihangir Gökdoğan, Beşiktaş Evlendirme Dairesi’nde gerçekleşen nikah töreniyle hayatını Gülsüm Terzi’yle birleştirdi. Törende Beşiktaş Yönetimi, futbolculardan Mert Günok, Umut Meraş ve Atiba Hutchinson, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, İstanbulspor’un İletişimden Sorumlu Yöneticisi Bülent Ülgen, ve basın mensupları hazır bulundu. Çiftin nikah şahitliklerini ise Beşiktaş Futbol A Takımı’ndan Sorumlu Asbaşkan Emre Kocadağ ve takım kaptanlarından Atiba Hutchinson yaptı. Ankara’da bulunan Başkan Ahmet Nur Çebi nikah ise çiçek gönderdi.

Çiftin nikahını Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat kıydı.