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Cihan Aktaş: "Bucaspor zaruri olarak kapanacak"

1928 BUCASPOR BAŞKANI CİHAN AKTAŞ, BUCASPOR'UN DESTEK BULAMAMASI DURUMUNDA ZARURİ OLARAK KAPANABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ.

Spor 01.09.2020, 14:02
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Cihan Aktaş: "Bucaspor zaruri olarak kapanacak"

İzmir’in Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden köklü kulüplerinden Bucaspor, 40 milyon TL’lik borcunu ödeyemezse yeni sezonda sahaya çıkamayarak 1. Amatör Lig’e düşecek. 1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, Bucaspor’un destek bulamaması durumunda zaruri olarak kapanabileceğini söyledi.

1928 yılında kurulan İzmir’in köklü kulüplerinden Bucaspor, 2010-2011 yılında Süper Lig’de mücadele etmesinin ardından mali ve yönetimsel sebeplerden dolayı Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) kadar düşmüştü. Yıllar içerisinde ödenemeyen borçlar artarak 85 milyon TL’yi buldu. Bu borç Bucaspor’a transfer yasağını da beraberinde getirdi. 2020-2021 sezonu için kadrosunda 11 futbolcusu bulunan Bucaspor, transfer yasağını kaldırması için 40 milyon TL’lik destek bekliyor. Bucaspor, bu miktarı ödeyemezse yeterli futbolcu sayısına ulaşamayacağı için sahaya çıkamayarak 1. Amatör Lig’e düşecek.

Borçlar ödenmezse Bucaspor maçlara çıkamıyor

Konuyla alakalı konuşan Buca’nın TFF 3. Lig’de mücadele eden bir diğer temsilcisi olan 1928 Bucaspor’un Başkanı Cihan Aktaş, "Bucaspor’u kapatmıyoruz. Bucaspor BAL’da yeterli futbolcu sayısını oluşturamıyor. Çünkü BAL’da sözleşmeli futbolcu olmadığı için futbolcu istediği yere gidebiliyor. Filiz lisansı yasağımız da var. Yeni futbolcu alamıyoruz, filiz lisansı yasağının da kalkabilmesi için acil olarak 40 milyon TL ödeme yapılması gerekiyor. 85 milyon TL’lik borcun 40 milyon TL’sinin ödenmesi gerekiyor. Eğer bu miktar ödenmezse takım bu sene lige çıkamıyor. Bu sene için lisans alınamaması takımın 1. Amatör Lig’e düşmesi anlamına geliyor. Bu ödemeler için hiçbir yerden destek bulamıyoruz" dedi.

"Bucaspor zaruri olarak kapanacak"

Bucaspor’u kapatma kararı almadıklarını ancak zaruri sebeplerden dolayı sahaya çıkamadığını söyleyen Cihan Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"BAL’da mücadele eden bir takım için 40 milyon TL bulabilmek imkansız. 1. Amatör Lig’e düşünce yine borçlarımızın ödenmesi gerekiyor. Bu borçlar ödenemeyeceği için zaruri olarak Bucaspor kapanacak. Hiç kimse 1. Amatör’deki bir takım için 40 milyon TL vermez. Korona virüs sebebiyle yerli futbolcuya ödeme yapma zorunluluğu ortadan kaldırıldığından dolayı bu tutar şu an 40 milyon TL. Seneye borçlarımız 70 milyon TL’ye çıkıyor. Bugüne kadar sahipsiz kalmış bir kulüp Bucaspor. Bu konuşulan miktarlar zamanında çok düşükmüş. Keşke zamanında bir yerlerden destek gelseydi de Bucaspor bu miktarlarla karşı karşıya kalmak durumunda kalmazdı. Bucaspor’u ligde oynatmayı gönülden istiyoruz ama şu an takımda 11 kişiyi oluşturabiliyoruz, 11 kişiyle de lige katılamıyoruz."

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