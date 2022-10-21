Christoph Daum’a kanser teşhisi konuldu!

Alman Teknik Direktör Christoph Daum, kansere yakalandığını ve tedavi gördüğünü açıkladı.

Bir dönem Türkiye’de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor’u da çalıştıran Christoph Daum, kendisine kanser teşhisi konduğunu ve tedavi sürecinin devam ettiğini duyurdu. Son olarak Romanya Milli Takımı’nda görev alan Alman teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Merhaba, bugün size kişisel bir bilgi iletmek istiyorum. Zamanında yaptırmış olduğum tetkikler sonucunda kanser tedavisi görmeye başladım. Beni bilirsiniz! Ben bir savaşçıyım. Bu meydan okumayı iyimser bir şekilde ve tüm gücümle karşılayacağım. İyileşmek için mahremiyete ihtiyacım olduğu gerçeğine saygı duymanızı rica ediyorum. Gelen destek mesajlarınız için teşekkür ediyorum."

Türkiye’de yaklaşık 6 sene görev yapan Daum, Fenerbahçe ile 2, Beşiktaş ile de 1 kez şampiyonluk yaşamıştı.